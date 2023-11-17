Аналитик НБА объяснил, почему Карри и «Голден Стэйт» поддерживают Грина в любых ситуациях

Известный эксперт НБА Колин Каухерд рассказал, почему разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и все баскетболисты «воинов» поддерживают тяжёлого форварда Дрэймонда Грина в любых конфликтных ситуациях.

«В комнате, в самолёте, на скамейке запасных он является абсолютным катализатором. И все просто защищают его, потому что он величайший защитник в НБА за последнее десятилетие, с четырьмя титулами и восемью попаданиями в первую или вторую сборную лучших защитных игроков. Всем всегда нужна более физическая команда.

Вы всё время слышите, что ваша команда не обладает достаточной силой, а затем, когда вы встречаете такого сильного в плане физики парня, это становится похоже на случайный удар на тренировке, случайный удушающий приём, который в итоге защищает своего партнёра. Я знаю, что это заставляет вас чувствовать себя совершенно некомфортно. Это потому что ты это видел, и такое происходит постоянно.

У Гретцки всегда был нужный парень. Дрэймонд – тот парень. Кто-то должен убирать мусор, кто-то должен быть вышибалой в ночном клубе», – приводит слова Каухерда Fadeaway World.