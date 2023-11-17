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Василий Карасёв прокомментировал победу МБА над «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Василий Карасёв прокомментировал победу МБА над «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
Василий Карасёв
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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«Для нас это очень важная победа. Против «Пари НН» всегда тяжело играть, это хорошая команда, несмотря на затянувшуюся серию поражений. Понятно, что они сейчас испытывают трудности с ротацией, есть травмированные игроки. У нас похожая ситуация – есть трудности в задней линии.

В целом эту игру нам можно поставить в заслугу. Сумели выполнить установку – перекрывали тех игроков, о которых договаривались. Были небольшие фазы расслабления, когда вели с преимуществом 20 очков, но игру контролировали и довели её до логического завершения», – приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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