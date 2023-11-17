Василий Карасёв прокомментировал победу МБА над «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для нас это очень важная победа. Против «Пари НН» всегда тяжело играть, это хорошая команда, несмотря на затянувшуюся серию поражений. Понятно, что они сейчас испытывают трудности с ротацией, есть травмированные игроки. У нас похожая ситуация – есть трудности в задней линии.

В целом эту игру нам можно поставить в заслугу. Сумели выполнить установку – перекрывали тех игроков, о которых договаривались. Были небольшие фазы расслабления, когда вели с преимуществом 20 очков, но игру контролировали и довели её до логического завершения», – приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.