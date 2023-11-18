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Результаты всех матчей Евролиги 17 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 17 ноября, турнирная таблица
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17 ноября прошли пять матчей 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим непростую победу «Барселоны» в домашнем матче с «Валенсией». Литовский «Жальгирис» на своей площадке с минимальным перевесом одолел мюнхенскую «Баварию».

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня Евролиги:

«Жальгирис» — «Бавария» — 74:73;
АСВЕЛ — «Баскония» — 81:88;
«Панатинаикос» — «Виртус Болонья» — 90:76;
«Барселона» — «Валенсия» — 74:70;
«Партизан» — «Альба» — 89:74.

Мадридский «Реал» возглавляет таблицу Евролиги, выиграв все восемь матчей на старте турнира. «Барселона» занимает вторую строчку, имея в активе семь побед в девяти матчах. «Виртус Болонья», несмотря на поражение, остался третьим с шестью победами.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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