«Нью-Орлеан» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (26+16+18)

Сегодня, 18 ноября, в Новом Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного туринар регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 115:110.

Самым результативным игроком «Нью-Орлеана» стал форвард Зайон Уильямсон. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Йонас Валанчюнас отметился 22 очками и восемью отскоками. Также хорошую игру провёл форвард Брэндон Ингрэм: 21 очко и восемь передач.

Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 26 очков, 16 подборов и 18 результативных передач. Хорошо сыграл со скамейки Кристиан Браун — 25 очков и девять подборов. Дабл-даблом отметился форвард Майкл Портер: 18 очков и 11 отскоков.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.