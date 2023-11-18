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«Нью-Орлеан» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (26+16+18)

«Нью-Орлеан» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича (26+16+18)
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Сегодня, 18 ноября, в Новом Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного туринар регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 115:110.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Валанчюнас - 22, Ингрэм - 21, Маршалл - 12, Дэниэлс - 10, Райан - 9, Джонс - 8, Хоукинс - 7, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Браун - 25, Портер - 18, Джексон - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 8, Уотсон - 3, Строутер - 2, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком «Нью-Орлеана» стал форвард Зайон Уильямсон. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Йонас Валанчюнас отметился 22 очками и восемью отскоками. Также хорошую игру провёл форвард Брэндон Ингрэм: 21 очко и восемь передач.

Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 26 очков, 16 подборов и 18 результативных передач. Хорошо сыграл со скамейки Кристиан Браун — 25 очков и девять подборов. Дабл-даблом отметился форвард Майкл Портер: 18 очков и 11 отскоков.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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