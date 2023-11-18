Харден при равном счёте исполнил трёхочковый бросок с фолом в концовке матча с «Хьюстоном»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:100.

Игроки «Клипперс» при счёте 100:100 за 20 секунд до конца основного времени разыгрывали атаку. Так, Харден получил передачу от лёгкого форварда Кавая Леонарда, отказавшегося решать исход встречи в изоляции из-за хорошей опеки соперника.

После чего за шесть секунд до конца Харден попал трёхочковый бросок. Примечательно, что опекавший его Дже'Шон Тэйт нарушил правила. Таким образом, Джеймс сделал счёт 104:100, затем хозяева довели дело до 106:100. Отметим, что «Клипперс» прервали серию поражений из шести игр.

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