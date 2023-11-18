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Харден при равном счёте исполнил трёхочковый бросок с фолом в концовке матча с «Хьюстоном»

Харден при равном счёте исполнил трёхочковый бросок с фолом в концовке матча с «Хьюстоном»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 24, Джордж - 23, Зубац - 12, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 8, Тайс - 2, Мэнн - 1, Хиланд, Коффи, Такер, Диабате
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 20, Ванвлит - 19, Исон - 12, Смит II - 9, Тэйт - 6, Холидей - 5, Брукс - 4, Ландейл - 2, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович

Игроки «Клипперс» при счёте 100:100 за 20 секунд до конца основного времени разыгрывали атаку. Так, Харден получил передачу от лёгкого форварда Кавая Леонарда, отказавшегося решать исход встречи в изоляции из-за хорошей опеки соперника.

После чего за шесть секунд до конца Харден попал трёхочковый бросок. Примечательно, что опекавший его Дже'Шон Тэйт нарушил правила. Таким образом, Джеймс сделал счёт 104:100, затем хозяева довели дело до 106:100. Отметим, что «Клипперс» прервали серию поражений из шести игр.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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