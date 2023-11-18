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Эмил Райкович: несмотря на то, что «Руна» – новичок, это хорошо сбалансированная команда

Эмил Райкович: несмотря на то, что «Руна» – новичок, это хорошо сбалансированная команда
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Руной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Несмотря на то, что «Руна» — новичок лиги, в этом сезоне она показывает очень хороший баскетбол, и это не случайно. Это глубокая и хорошо сбалансированная команда, в состав которой входят высококлассные и опытные игроки.

Большая часть созидания в нападении соперников исходит от защитников. Нашей задачей будет хорошо обороняться против их пик-н-роллов и остановить игру в переходах», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

Команды сыграют сегодня, 18 ноября. Начало матча — 16:00 мск. На счету ЦСКА девять побед в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. «Руна» одержала шесть побед и потерпела три поражения.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
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