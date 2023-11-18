Эксперт ESPN Майкл Уилбон — о Джеймсе Хардене: он больше не великий игрок

Эксперт и комментатор ESPN Майкл Уилбон критически высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсе Хардене.

««Филадельфия» должна была избавиться от него. С Джеймсом Харденом не выиграешь титул, больше не выиграешь. Даже в свои лучшие времена, когда он был по-настоящему великим игроком, он не смог добиться успеха.

Сейчас он больше не великий игрок. У него не было ни тренировочного лагеря, ни предсезонки, просто потому что он решил их не проводить. Разве заметно, что он готов нести за это ответственность?», – приводит слова Уилбона портал Sportskeeda.

Напомним, баскетболист «Клипперс» за пять матчей так и не смог оформить ни одной победы с новой командой. Ближе всего к выигрышу калифорнийская команда подобралась в матче с «Гриззлиз», где «парусники» смогли вернуться в матч (именно в тот отрезок, когда Джеймс был на скамейке). Без Джеймса команда набирала в среднем 1,32 очка за владение и пропускала 0,72 очка, тогда как с ним цифры были следующие: 0,82 в атаке и 1,32 в защите.