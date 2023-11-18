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Шакил О’Нил заступился за Грина, применившего удушающий приём на Гобере

Шакил О’Нил заступился за Грина, применившего удушающий приём на Гобере
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил встал на защиту форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который в самом начале игры с «Миннесотой Тимбервулвз» заступился за своего напарника Клэя Томпсона, в стычке которого с Джейденом Макдэниелсом также участвовал Руди Гобер. В итоге Грин атаковал Гобера сзади и схватил того за шею.

«Мне не нравится быть лицемерным в этой ситуации – я бы сделал то же самое. Вы должны заступаться за своих товарищей по команде», — сказал О’Нил TMZ.

Отметим, что встреча с «Миннесотой» закончилась домашним поражением «Уорриорз» со счётом 101:104, несмотря на то что перед последней четвертью хозяева уходили с преимуществом в семь очков.

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