Стефен Карри назвал трёх игроков прошлого, с которыми хотел бы играть

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своим топ-3 игроков, с которыми он хотел бы поиграть в своей профессиональной карьере, но ему так и не удалось этого сделать. Карри упомянул в своём списке Майкла Джордана, Шакила О’Нила и Хакима Оладжьювона.

«В тройку лучших я, наверное, включил бы Джордана, Шака и, возможно, Хакима Оладжьювона. Я хотел бы сыграть со всеми этими тремя парнями. Насчёт Джордана, хотелось бы просто лично и поближе увидеть его игру. Думаю, что пик-н-ролл со мной и Хакимом или со мной и Шаком было бы практически невозможно остановить», — приводит слова Карри Lakers Daily.

Напомним, в ночь на 19 ноября «Голден Стэйт» проведёт домашнюю игру с «Оклахома-Сити Тандер». Начало матча назначено на 4:30 мск.