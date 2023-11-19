Боб Майерс отреагировал на поступок Грина, который пытался задушить Гобера

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс критически высказался о поступке звёздного форварда своей бывшей команды Дрэймонда Грина, который в ходе потасовки в начале игры с «Миннесотой Тимбервулвз» сорвал свой гнев на Руди Гобере и попытался провести против него удушающий приём.

«Если бы я общался с ним, то сказал бы, что на этом хватит. Он допустил ошибку в 10-й игре, так что теперь он больше не может их совершать», — приводит слова Майерса The Athletic.

В сезоне-2023 «Голден Стэйт» идёт на 10-м месте в Западной конференции после 13 сыгранных матчей. Они провели две игры с «Миннесотой» в течение недели, однако ни одну из них не смогли закончить победой. Следующим соперником «Уорриорз» станет «Оклахома-Сити Тандер».