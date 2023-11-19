«Нет никакой магии». Леонард — о решающем броске Хардена в игре с «Рокетс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал о решении предоставить возможность Джеймсу Хардену совершить решающий бросок в игре с «Хьюстон Рокетс», в которой прервалась шестиматчевая серия поражений.

«Никакой магии в этом нет. У меня был мяч, и я доверился ему, потому что он входит в топ-75 игроков лиги. Я дал ему мяч, а он исполнил бросок. Он играл великолепно. Мы знаем, насколько он хорош.

Нам предстоит пройти ещё долгий путь, но очевидно было приятно одержать победу. Вы не можете принимать её как должное. Я продолжаю говорить, что мы в процессе построения, и я вижу много зон роста по обе стороны мяча, к которым необходимо привыкнуть», — приводит слова Леонарда официальный сайт НБА.