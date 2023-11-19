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«Нет никакой магии». Леонард — о решающем броске Хардена в игре с «Рокетс»

«Нет никакой магии». Леонард — о решающем броске Хардена в игре с «Рокетс»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал о решении предоставить возможность Джеймсу Хардену совершить решающий бросок в игре с «Хьюстон Рокетс», в которой прервалась шестиматчевая серия поражений.

«Никакой магии в этом нет. У меня был мяч, и я доверился ему, потому что он входит в топ-75 игроков лиги. Я дал ему мяч, а он исполнил бросок. Он играл великолепно. Мы знаем, насколько он хорош.

Нам предстоит пройти ещё долгий путь, но очевидно было приятно одержать победу. Вы не можете принимать её как должное. Я продолжаю говорить, что мы в процессе построения, и я вижу много зон роста по обе стороны мяча, к которым необходимо привыкнуть», — приводит слова Леонарда официальный сайт НБА.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 24, Джордж - 23, Зубац - 12, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 8, Тайс - 2, Мэнн - 1, Хиланд, Коффи, Такер, Диабате
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 20, Ванвлит - 19, Исон - 12, Смит II - 9, Тэйт - 6, Холидей - 5, Брукс - 4, Ландейл - 2, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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