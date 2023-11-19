Чет Холмгрен трёхочковым попаданием перевёл матч с «Голден Стэйт» в овертайм

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт 130:123 ОТ в пользу гостей.

Центровой «Оклахома-Сити» Чет Холмгрен стал автором трёхочкового попадания, которое перевело встречу в дополнительное время. Ранее форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс также успешно реализовал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний Холмгрен принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 15,5 очка, делая 7,8 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,9, трёхочковых – 44,2.