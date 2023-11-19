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Чет Холмгрен трёхочковым попаданием перевёл матч с «Голден Стэйт» в овертайм

Чет Холмгрен трёхочковым попаданием перевёл матч с «Голден Стэйт» в овертайм
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт 130:123 ОТ в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Центровой «Оклахома-Сити» Чет Холмгрен стал автором трёхочкового попадания, которое перевело встречу в дополнительное время. Ранее форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс также успешно реализовал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний Холмгрен принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 15,5 очка, делая 7,8 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,9, трёхочковых – 44,2.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 130
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 31, Карри - 25, Томпсон - 16, Куминга - 13, Пол - 12, Подзиемски - 8, Муди - 6, Луни - 6, Шарич - 6, Джозеф, Santos, Киньонес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 36, Уильямс - 22, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 3, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Мицич - 2, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Уиггинс, Манн
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