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Игроки «Лейкерс» покинули арену перед матчем с «Портлендом» из-за стрельбы

Игроки «Лейкерс» покинули арену перед матчем с «Портлендом» из-за стрельбы
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Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» были вынуждены покинуть «Мода-центр» перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» после того, как возле арены прозвучали выстрелы. Об этом информирует KOIN.

Сообщается, что арена была оцеплена во второй половине дня. По сведениям полиции, мужчина и женщина поссорились в туалете возле билетной кассы. Открывшего выстрелы (это был мужчина) стражи правопорядка задержали. Женщина не пострадала. По данным полиции, «Лейкерс», находившиеся в здании в момент стрельбы, были препровождены в безопасную зону. Вскоре оцепление было снято.

Напомним, матч закончился со счётом 107:95 в пользу «Лос-Анджелеса».

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