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Пол Пирс объяснил, почему считает Джейсона Тейтума лучшим американским игроком в мире

Пол Пирс объяснил, почему считает Джейсона Тейтума лучшим американским игроком в мире
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс аргументировал свою точку зрения насчёт форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Ранее Пирс назвал его лучшим американским баскетболистом в мире.

«Прямо сейчас лучшим американским игроком в лиге является Джейсон Тейтум. Посмотрите, чего он добился за последние пару лет. Он был в сборной всех звёзд НБА, набрал 55 очков в Матче всех звёзд, набрал ещё 50 очков в седьмом матче с «Филадельфией». Я просто думаю над этим, и мне кажется, что он обошёл Кевина Дюранта, мне кажется, что он обошёл Леброна. Но я говорю о сегодняшнем дне. Понимаете, что я имею в виду?» — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

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