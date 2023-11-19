Пол Пирс объяснил, почему считает Джейсона Тейтума лучшим американским игроком в мире

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс аргументировал свою точку зрения насчёт форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Ранее Пирс назвал его лучшим американским баскетболистом в мире.

«Прямо сейчас лучшим американским игроком в лиге является Джейсон Тейтум. Посмотрите, чего он добился за последние пару лет. Он был в сборной всех звёзд НБА, набрал 55 очков в Матче всех звёзд, набрал ещё 50 очков в седьмом матче с «Филадельфией». Я просто думаю над этим, и мне кажется, что он обошёл Кевина Дюранта, мне кажется, что он обошёл Леброна. Но я говорю о сегодняшнем дне. Понимаете, что я имею в виду?» — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.