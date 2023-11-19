Зак Лавин после матча с «Хит» первым отправился в раздевалку, отказавшись от интервью

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин сразу после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (102:97) проследовал в раздевалку, отказавшись остановиться для послематчевого интервью по просьбе сотрудницы «Буллс», схватившей его за руку.

Посмотреть видео можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что во встрече с «Хит» Лавин набрал 13 очков, совершил восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Благодаря победе в игре с «Майами» «Чикаго» прервал свою серию поражений, насчитывавшую три матча. Следующую встречу игроки «Буллз» проведут 21 ноября, когда опять сыграют с «Майами». Игра состоится в Чикаго.