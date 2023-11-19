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Гомельский сделал выбор между Виктором Вембаньямой и Четом Холмгреном

Гомельский сделал выбор между Виктором Вембаньямой и Четом Холмгреном
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и 21-летнего центрового «Оклахома-Сити» Чета Холмгрена. У Гомельского поинтересовались, чей потенциал, по его мнению, выше.

«Я бы свой выбор оставил за Вембаньямой. Выше скорость, бросок с дальней дистанции — стабильнее. А борьба за отскоки у них одинаковая. Самое слабое место у обоих — игра в защите. Есть только блок-шот, сами «упираться» пока не умеют», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма в среднем за матч набирает 19,3 очка, совершает 9,5 подбора и отдаёт 2,4 передачи. У Холмгрена следующие статистические показатели: 17,1 очка, 7,9 подбора и 2,8 передачи.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы:

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