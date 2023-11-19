Пирс назвал единственного баскетболиста из США, который может бросить вызов Тейтуму

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс вновь высказался на тему лучшего американского баскетболиста. Ранее он заявлял, что считает таковым форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.

«Я думаю, что единственный аргумент, который можно предъявить мне, это, быть может, упомянуть Стефа Карри. Что касается других парней, то Джейсон их превосходит. Я действительно верю, что он лучший американский игрок», — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 27,5 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 3,9 передачи.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: