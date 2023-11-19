Леброн Джеймс обратился к хейтерам после матча с «Портлендом»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс обратился к скептикам после победы своей команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», состоявшемся 18 ноября.

Напомним, 38-летний Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков, совершив пять подборов и сделав девять передач. Игра стала для Леброна 108-й за «Лейкерс», где он смог набрать 30 и более очков.

После выступления Джеймс опубликовал скриншот трансляции матча со своей статистикой, написав:

«Но я же пришёл сюда [в «Лейкерс»] просто, чтобы сниматься в фильмах! Разве вы не это сказали!?»

Ранее эксперт Брайан Уиндхорст назвал игрока, который нужен Леброну для успеха «Лейкерс».