Леброн Джеймс обратился к хейтерам после матча с «Портлендом»
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс обратился к скептикам после победы своей команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», состоявшемся 18 ноября.
Напомним, 38-летний Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков, совершив пять подборов и сделав девять передач. Игра стала для Леброна 108-й за «Лейкерс», где он смог набрать 30 и более очков.
После выступления Джеймс опубликовал скриншот трансляции матча со своей статистикой, написав:
«Но я же пришёл сюда [в «Лейкерс»] просто, чтобы сниматься в фильмах! Разве вы не это сказали!?»
Ранее эксперт Брайан Уиндхорст назвал игрока, который нужен Леброну для успеха «Лейкерс».
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