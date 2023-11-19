Форвард «Портленда» Уэйнрайт из-за травмы колена выбыл на 4-6 недель

Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ишмейл Уэйнрайт получил травму колена. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что у американца диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена. Ожидается, что американский игрок пропустит четыре-шесть недель. Таким образом, существует вероятность, что Ишмейл больше не сыграет до конца текущего года.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Уэйнрайт принял участие в двух матчах. Ему не удалось отметиться очками за результативность.

Напомним, «Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В этом сезоне подопечные Чонси Биллапса одержали три победы, проведя 12 матчей.