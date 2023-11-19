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О'Нил и Бекхэм посетили вечеринку в Sports Illustrated SI во время Гран-при Лас-Вегаса

О'Нил и Бекхэм посетили вечеринку в Sports Illustrated SI во время Гран-при Лас-Вегаса
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стали главными лицами трёхдневного мероприятия в Sports Illustrated Club SI во время Гран-при Лас-Вегаса.

Shaquille O'Neal and David Beckham attend Sports Illustrated Club SI during the F1 Grand Prix of Las Vegas on November 18, 2023 in Las Vegas, Nevada.

Shaquille O'Neal and David Beckham attend Sports Illustrated Club SI during the F1 Grand Prix of Las Vegas on November 18, 2023 in Las Vegas, Nevada.

Фото: Getty Images

С 16 по 18 ноября легенды мирового спорта находились на эксклюзивной вечеринке в клубе SI Sports Illustrated. О'Нил и Бекхэм беседовали с фанатами о гонках, делились с ними воспоминаниями о своих достижениях в спорте, а также наблюдали за гонками.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе (Невада, США) был проведён с 16 по 18 ноября. Заезд прошёл в ночное время. Пилоты соревновались на уличной трассе – знаменитом бульваре Стрип, где расположены главные казино и отели города.

Напомним, финальный Гран-при сезона-2023 Формулы-1 состоится в следующие выходные. Последняя гонка года пройдёт в Абу-Даби на трассе «Яс Марина».

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