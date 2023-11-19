О'Нил и Бекхэм посетили вечеринку в Sports Illustrated SI во время Гран-при Лас-Вегаса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стали главными лицами трёхдневного мероприятия в Sports Illustrated Club SI во время Гран-при Лас-Вегаса.

Shaquille O'Neal and David Beckham attend Sports Illustrated Club SI during the F1 Grand Prix of Las Vegas on November 18, 2023 in Las Vegas, Nevada. Фото: Getty Images

С 16 по 18 ноября легенды мирового спорта находились на эксклюзивной вечеринке в клубе SI Sports Illustrated. О'Нил и Бекхэм беседовали с фанатами о гонках, делились с ними воспоминаниями о своих достижениях в спорте, а также наблюдали за гонками.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе (Невада, США) был проведён с 16 по 18 ноября. Заезд прошёл в ночное время. Пилоты соревновались на уличной трассе – знаменитом бульваре Стрип, где расположены главные казино и отели города.

Напомним, финальный Гран-при сезона-2023 Формулы-1 состоится в следующие выходные. Последняя гонка года пройдёт в Абу-Даби на трассе «Яс Марина».