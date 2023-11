О'Нил и Бекхэм посетили вечеринку в Sports Illustrated SI во время Гран-при Лас-Вегаса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стали главными лицами трёхдневного мероприятия в Sports Illustrated Club SI во время Гран-при Лас-Вегаса.

Shaquille O'Neal and David Beckham attend Sports Illustrated Club SI during the F1 Grand Prix of Las Vegas on November 18, 2023 in Las Vegas, Nevada.

Фото: Getty Images