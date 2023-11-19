Адетокунбо: не могу мериться бросками с такими парнями, как Дончич и Ирвинг

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал своё выступление в матче с «Даллас Маверикс» (132:125), который состоялся сегодня, 19 ноября. Напомним, Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Я старался играть в свою игру, ни с кем себя не сравнивать, оставаться в ладу с собой и помогать товарищам по команде. Я старался реализовать свои сильные стороны.

Кайри Ирвинг может совершить любой бросок, какой только захочет, Лука может сделать любой степбэк, а Дэмьен бросает от чёртового логотипа. Как я могу мериться бросками с этими парнями? Я не могу. Мне нужно отбирать мяч, отрабатывать в защите, как можно больше атаковать и создавать моменты для товарищей», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.