Джавэйл Макги попытался выяснить отношения с Тимом Хардуэем после игрового эпизода

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт — 70:65 в пользу гостей.

В концовке первой четверти лёгкий форвард «Далласа» Тим Хардуэй-младший совершил проход в трёхсекундную зону соперника и заработал на себе нарушения правил, однако в то же время на него повалился центровой «Сакраменто» Джавэйл Макги, который после попытался выяснить отношения с представителем хозяев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 35-летний Макги принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 6,7 очка, 3,3 подбора и 0,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 67,5, штрафных – 66,7.