Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал дальнейшие планы «Вашингтона» на Джордана Пула

Инсайдер назвал дальнейшие планы «Вашингтона» на Джордана Пула
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Вашингтон Уизардс» может рассмотреть вариант с обменом атакующего защитника Джордана Пула. Об этом сообщает аккаунт NBA Buzz в социальных сетях со ссылкой на инсайдера Марка Стайна и его материал на платформе Substack.

Отмечается, что Пул не рассматривается столичным клубом как игрок, вокруг которого можно строить команду. Примечательно, что в нынешнем сезоне 24-летний баскетболист испытывает трудности с бросковой составляющей — 39,2% с игры и 27,8% из-за дуги соответственно.

Напомним, минувшим летом Джордана Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.

Насколько всё плохо у Пула?
Время паниковать? Игроки, которые не оправдали ожиданий на старте нового сезона НБА
Время паниковать? Игроки, которые не оправдали ожиданий на старте нового сезона НБА

Джордан Пул не сконцентрирован во время тайм-аута «Вашингтона»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android