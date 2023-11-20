Инсайдер назвал дальнейшие планы «Вашингтона» на Джордана Пула

Руководство «Вашингтон Уизардс» может рассмотреть вариант с обменом атакующего защитника Джордана Пула. Об этом сообщает аккаунт NBA Buzz в социальных сетях со ссылкой на инсайдера Марка Стайна и его материал на платформе Substack.

Отмечается, что Пул не рассматривается столичным клубом как игрок, вокруг которого можно строить команду. Примечательно, что в нынешнем сезоне 24-летний баскетболист испытывает трудности с бросковой составляющей — 39,2% с игры и 27,8% из-за дуги соответственно.

Напомним, минувшим летом Джордана Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.

Джордан Пул не сконцентрирован во время тайм-аута «Вашингтона»: