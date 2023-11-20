37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

Сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде бигмен Энтони Дэвис отметился дабл-даблом (27 очков, 10 подборов и три передачи). Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (17) и Руи Хатимура (11).

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал форвард Диллон Брукс. Он набрал 24 очка, совершил один подбор и две передачи. Центровой Алперен Шенгюн отметился 23 очками, 10 подборами и пятью передачами.

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