Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 27, Ривз - 17, Хатимура - 11, Реддиш - 7, Расселл - 4, Принс - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Вуд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Шенгюн - 23, Ванвлит - 15, Смит II - 14, Грин - 13, Грин - 9, Тэйт - 4, Исон - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде бигмен Энтони Дэвис отметился дабл-даблом (27 очков, 10 подборов и три передачи). Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (17) и Руи Хатимура (11).

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал форвард Диллон Брукс. Он набрал 24 очка, совершил один подбор и две передачи. Центровой Алперен Шенгюн отметился 23 очками, 10 подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android