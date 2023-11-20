Леброн на последних секундах попал один штрафной бросок, который принёс победу «Лейкерс»

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

Отметим, что за четыре секунды до конца основного времени центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка с сопротивлением лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймс, сравняв таким образом счёт — 104:104. Тренерский штаб «Лейкерс» принял решение незамедлительно взять тайм-аут.

В ответом владении после тайм-аута атакующий защитник хозяев Остин Ривз отдал передачу Джеймсу, который, в свою очередь, заработал на себе нарушения правил от лёгкого форварда гостей Диллона Брукса. За 1,9 секунды Леброн исполнил один штрафной бросок из двух попыток, что принесло победу «озёрникам» после ответного промаха Брукса с центра площадки.

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