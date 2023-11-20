Бронни Джеймс бурно отреагировал на трёхочковый Леброна в клатче с «Хьюстоном»

Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, отреагировал на успешный трёхочковый бросок отца в матче с «Хьюстон Рокетс» за несколько минут до конца встречи.

Видео доступно на YouTube-канале House of Highlights. Права на видео принадлежат NBA.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104.

Самым результативным игроком матча стал как раз форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.