Фанат «Лейкерс» получил травму во время броска с центра площадки в перерыве матча

Один из болельщиков «Лос-Анджелес Лейкерс» повредил ногу во время броска с центра площадки в перерыве матча с «Хьюстон Рокетс».
Видео доступно на YouTube-канале House of Highlights. Права на видео принадлежат NBA.
Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104.
Самым результативным игроком матча стал как раз форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде бигмен Энтони Дэвис отметился дабл-даблом (27 очков, 10 подборов и три передачи).
Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал форвард Диллон Брукс. Он набрал 24 очка, совершил один подбор и две передачи.
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