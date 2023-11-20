Маркус Смарт — о своём наследии в «Бостоне»: я воплотил в себе образ «кельтов»

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт дал комментарий по поводу своего пребывания в «Бостон Селтикс», где он провёл первые девять лет своей карьеры в НБА.

«Я был олицетворением «кельтов» в этой франшизе. Я выкладывался на полную катушку изо дня в день, как будто каждая игра была последней. Просто быть частью того верхнего эшелона парней, которые носили эту форму, оставляли её и отдавали все силы...» — приводит слова Смарта Sports Illustrared.

Смарт занимает третье место в «Гриззлиз» по среднему количеству очков за матч — 12,5. Также он лидирует в «Мемфисе» по количеству передач (5) и перехватов (2) в среднем за игру. Смарт был одним из четырёх игроков команды, принявших участие в каждом из первых 11 матчей в регулярном чемпионате, наряду с Десмондом Бейном, Джареном Джексоном и Дэвидом Родди.