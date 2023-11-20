Леброн Джеймс пожаловался на физическое состояние после игры с «Хьюстоном»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный американец Леброн Джеймс после игры с «Хьюстон Рокетс» высказался по поводу своего физического состояния.

«Сейчас я не очень хорошо себя чувствую, у меня несколько травм, немного не в форме. Но чемпионат меня немного подстегнул», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.