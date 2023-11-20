Остин Ривз: я никогда не видел Леброна Джеймса в плохом настроении

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу лидера команды Леброна Джеймса.

«Особенность Брона в том, что… Я никогда не видел его в плохом настроении. У него всегда отличная энергия. Он самый возрастной игрок в НБА, но каждый день ведёт себя так, будто ему 20… Я думаю, что он играет одинаково, независимо от того, кто против него», — приводит слова Ривза Clutch Points.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104. Самым результативным игроком матча стал как раз форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.