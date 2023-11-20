Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов прошедшей недели

Единая лига ВТБ опубликовала на своём YouTube-канале подборку из десяти лучших моментов прошедшей игровой недели.

«Данки Александра Чадова («Пари Нижний Новгород») и Би Джей Джонсона («ПАРМА»), аллей-упы в исполнении игроков УНИКСа и «Локомотива-Кубань», красивый бросок Ксэвьера Ратэн-Мэйса («Енисей») и блок-шот Алекса Таюса («Руна») – в подборке лучших моментов матчей 13-19 ноября», — говорится в релизе пресс-службы чемпионата.

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.