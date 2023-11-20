В «Руне» показали видео, как клуб провёл матч с ЦСКА, где были проданы все билеты

Московский баскетбольный клуб «Руна» в своих социальных сетях опубликовал видеоматериал, посвящённый матчу в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором «Руна» уступила со счётом 74:80. Отмечается, что перед встречей были проданы все билеты.

Видео можно посмотреть на канале ПБК Руна в YouTube.

Напомним, самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился четырьмя подборами и тремя передачами под результативные броски.