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В «Руне» показали видео, как клуб провёл матч с ЦСКА, где были проданы все билеты

В «Руне» показали видео, как клуб провёл матч с ЦСКА, где были проданы все билеты
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Московский баскетбольный клуб «Руна» в своих социальных сетях опубликовал видеоматериал, посвящённый матчу в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором «Руна» уступила со счётом 74:80. Отмечается, что перед встречей были проданы все билеты.

Видео можно посмотреть на канале ПБК Руна в YouTube.

Напомним, самым результативным игроком в составе победителей стал 33-летний француз Амат М'Бай, который записал на свой счёт 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В составе хозяев наиболее результативным игроком стал Никола Иванович, который набрал 20 очков, а также отметился четырьмя подборами и тремя передачами под результативные броски.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
74 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Руна: Иванович - 20, Морган - 19, Савин - 13, Тайус - 8, Хилл - 7, Раданов - 5, Комиссаров - 2, Сопин, Митькин, Походяев, Попов, Жмако
ЦСКА: М'Бай - 24, Джекири - 12, Тримбл - 12, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 4, Михайловский - 3, Ухов, Антонов, Карданахишвили, Гафуров
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