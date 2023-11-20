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Дэмьен Лиллард рассказал, что помогло его команде победить в матче с «Далласом»

Дэмьен Лиллард рассказал, что помогло его команде победить в матче с «Далласом»
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Разыгрывающий, один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Дэмьен Лиллард дал комментарий по поводу победы команды в матче с «Даллас Маверикс» (132:125).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Дело не столько в статистике. Важно, кто сможет отличиться в решающие моменты и выиграть игру. У меня было много игр, в которых я набирал 50 очков, отдавал девять передач или что-то ещё, а потом, в конце концов, ты понимаешь, что мы всё равно не сумели победить.

Защита имела решающее значение. Думаю, сегодня мы это поняли. В команде Далласа находятся великие бомбардиры. Так что всё сводится к тому, чтобы останавливать игру, когда это необходимо, и быть способным действовать в нападении. Я думаю, что мы смогли остановить этих парней, когда это было необходимо, и мы смогли выполнить свою работу и выиграть игру. Это было самым важным», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Лиллард - 27, Коннотон - 16, Лопес - 12, Портис - 11, Пэйн - 11, Грин - 8, Бисли - 7, Болден, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 39, Дончич - 35, Хардуэй-младший - 17, Уильямс - 14, Экзам - 6, Лайвли - 6, Пауэлл - 3, Грин - 3, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Джонс, Моррис
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