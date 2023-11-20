Дэмьен Лиллард рассказал, что помогло его команде победить в матче с «Далласом»

Разыгрывающий, один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Дэмьен Лиллард дал комментарий по поводу победы команды в матче с «Даллас Маверикс» (132:125).

«Дело не столько в статистике. Важно, кто сможет отличиться в решающие моменты и выиграть игру. У меня было много игр, в которых я набирал 50 очков, отдавал девять передач или что-то ещё, а потом, в конце концов, ты понимаешь, что мы всё равно не сумели победить.

Защита имела решающее значение. Думаю, сегодня мы это поняли. В команде Далласа находятся великие бомбардиры. Так что всё сводится к тому, чтобы останавливать игру, когда это необходимо, и быть способным действовать в нападении. Я думаю, что мы смогли остановить этих парней, когда это было необходимо, и мы смогли выполнить свою работу и выиграть игру. Это было самым важным», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.