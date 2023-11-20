Александар Зечевич покинул «Пари НН»

Сербский форвард Александар Зечевич покинул «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Сербский форвард Александар Зечевич покидает «Пари Нижний Новгород». Наш клуб и игрок договорились о досрочном расторжении контракта.

Александар присоединился к «Пари НН» перед стартом сезона-2023/2024. За прошедшие полтора игровых месяца он принял участие в шести матчах Единой лиги ВТБ и отметился статистикой в два очка, 1,7 подбора и 0,5 передачи.

Мы благодарим Александара за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.