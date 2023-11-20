Адетокунбо: с приходом Лилларда я могу не касаться мяча всю концовку, я к такому не привык

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о том, что ему непривычно уходить на второй план в решающие моменты матча. Это начало появляться после перехода Дэмьена Лилларда в команду.

«Скажу честно, я к такому не привык. Раньше, когда Крис Миддлтон или Джру Холидэй владели мячом в концовке или кто-то ещё, Малкольм Брогдон, во всём этом был баланс. Мяч мог быть у них на протяжении двух, трёх, четырёх владений, а затем столько же у меня.

Теперь же может пройти три, четыре, пять минут в концовке, а я даже не коснусь мяча. Для меня это непривычно. Но этот выход из зоны комфорта должен помочь мне стать лучшей версией себя», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах: