Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо: с приходом Лилларда я могу не касаться мяча всю концовку, я к такому не привык

Адетокунбо: с приходом Лилларда я могу не касаться мяча всю концовку, я к такому не привык
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о том, что ему непривычно уходить на второй план в решающие моменты матча. Это начало появляться после перехода Дэмьена Лилларда в команду.

«Скажу честно, я к такому не привык. Раньше, когда Крис Миддлтон или Джру Холидэй владели мячом в концовке или кто-то ещё, Малкольм Брогдон, во всём этом был баланс. Мяч мог быть у них на протяжении двух, трёх, четырёх владений, а затем столько же у меня.

Теперь же может пройти три, четыре, пять минут в концовке, а я даже не коснусь мяча. Для меня это непривычно. Но этот выход из зоны комфорта должен помочь мне стать лучшей версией себя», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Какое прозвище у Янниса?
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА
Тест
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android