Невероятный трёхочковый бросок Додеуса под сирену матча «Руна-2» — «ПАРМА-М»

В Москве во дворце спорта «Динамо» сегодня, 20 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ, где сыграли местная «Руна-2» и пермская «ПАРМА-М». Встречу обслуживали судьи Евгений Гусев, Александр Демин, Анастасия Луценко. Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 81:78.

Главным героем встречи оказался Ян Додеус. Игрок команды «Руна-2» записал на свой счёт 27 очков и шесть результативных передач. Кроме того, именно бросок Яна стал решающим в матче. В самой концовке заключительного периода, когда на табло сохранялся паритет (78:78), именно Додеус отметился точным трёхочковым попаданием и принёс своей команде победу.

Видео доступно в телеграм-канале ПБК «Руна».

Московская «Руна-2» занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ. Пермская «ПАРМА-М», в свою очередь, располагается на шестой строчке.