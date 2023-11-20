38-летний Леброн Джеймс объяснил, почему он продолжает играть

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, почему он долгое время сохраняет мотивацию выступать в Национальной баскетбольной ассоциации. Американец проводит свой 21-й сезон в НБА.

«Я пытаюсь расширить границы возможного. Посмотрим, как далеко смогу зайти. Это я против Времени. Я начал это в прошлом году и пытаюсь продолжать в том же духе. Для меня это просто игра», – приводит слова Джеймса Fadeaway World.

В нынешнем сезоне 37-летний Леброн Джеймс провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» набирает в среднем 26,4 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 5,5 передачи за игру. Отметим, что 30 декабря Леброну исполнится 39 лет.