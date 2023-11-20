Кайри Ирвинг посетил пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата НБА в куфии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пришёл на пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (125:132) в чёрно-белой куфии.

Видео доступно на YouTube-канале Grant Afseth. Права на видео принадлежат NBA.

Куфия – это мужской головной убор, который считается неотъемлемой частью гардероба арабов, курдов и иракских туркменов. Кроме того, это традиционный символ солидарности с Палестиной среди активистов. Таким образом, Кайри Ирвинг поддержал народ Палестины в вооружённом конфликте с Израилем.

Отметим, что пресс-конференция после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» прошла без провокаций. Журналисты не стали задавать Кайри Ирвингу вопросов о выборе головного убора на мероприятие. Также не прозвучало вопросов об израильско-палестинском конфликте.