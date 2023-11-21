«Я рвался в бой уже в Москве». Владислав Емченко высказался по поводу своего повреждения

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о своей травме. В частности, Емченко отметил, что готов был сыграть в матче с московским ЦСКА (88:91), который состоялся 12 ноября, однако игрок не принял участия.

«Я рвался в бой уже в Москве. Но после обсуждения с медицинским и тренерским штабом было принято решение меня поберечь, пользу я команде вряд ли смог бы принести. А сейчас, да, уже восстановился.

Есть остаточные болевые ощущения, но они играть не мешают. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал, но больше волноваться не стоит», — приводит слова Емченко официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ 24-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем четыре очка, 3,3 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков с игры 33,3%, где 27,3% – трёхочковые.