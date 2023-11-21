Емченко объяснил, почему «Локо» удалось совершить рывок во 2-й половине с «Автодором»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выразил мнение по поводу рывка краснодарского коллектива во второй половине матча в рамках 1-го этапа Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», в котором «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18).

«В нашей игре практически ничего не поменялось, просто меньше помарок стали допускать в нападении, а защите добавили агрессии. Вообще защита — это основной ключ к победе. Об этом постоянно говорит тренерский штаб, и мы с этим согласны.

Вследствие хорошей обороны появляются дополнительные возможности в быстром нападении, что мы и продемонстрировали в матче с «Автодором» — получили много открытых бросков и быстрых отрывов», — Цитирует Емченко официальный сайт клуба.