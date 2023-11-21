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Емченко объяснил, почему «Локо» удалось совершить рывок во 2-й половине с «Автодором»

Емченко объяснил, почему «Локо» удалось совершить рывок во 2-й половине с «Автодором»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выразил мнение по поводу рывка краснодарского коллектива во второй половине матча в рамках 1-го этапа Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», в котором «Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В нашей игре практически ничего не поменялось, просто меньше помарок стали допускать в нападении, а защите добавили агрессии. Вообще защита — это основной ключ к победе. Об этом постоянно говорит тренерский штаб, и мы с этим согласны.

Вследствие хорошей обороны появляются дополнительные возможности в быстром нападении, что мы и продемонстрировали в матче с «Автодором» — получили много открытых бросков и быстрых отрывов», — Цитирует Емченко официальный сайт клуба.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
85 : 63
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 15, Уайт - 10, Емченко - 8, Мартюк - 6, Елатонцев - 6, Темиров - 5, Морган - 5, Щербенев - 4, Квитковских - 2, Близнюк - 2, Узинский
Автодор: Мавра - 18, Хэммондс - 13, Пушица - 9, Беслач - 6, Халдеев - 6, Наумов - 4, Фёдоров - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Торнвелл, Цыбиков
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