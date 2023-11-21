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Никола Йокич досрочно завершил матч с «Детройтом» из-за удаления

Никола Йокич досрочно завершил матч с «Детройтом» из-за удаления
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт — 56:55 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке второй четверти центровой, лидер «Денвера» Никола Йокич получил второй технический фол за обращение к судьям. По мнению Йокичу, на нём были нарушены правила, когда он играл в посте против тяжёлого форварда «Детройта» Марвина Бэгли.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сербский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 15 минут, набрав суммарно девять очков, пять подборов и столько же результативных передач. Примечательно, что главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун также был удалён.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
3-я четверть
60 : 65
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Каннингем, Хейз, Томпсон, Ливерс, Уайзмен, Бёркс, Умуде, Айви, Нокс, Сассер, Стюарт, Багли III
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Гордон
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