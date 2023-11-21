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45 очков Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» одержать победу над «Шарлотт»

45 очков Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» одержать победу над «Шарлотт»
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Сегодня, 21 ноября, в городе Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева победили со счётом 121:118 ОТ.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 45 очков, 13 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Пэйтон Притчард отметился 21 очком, шестью подборами и тремя передачи. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Кристапс Порзингис (17), Джейлен Браун (13) и Джру Холидэй (11).

Самым результативным игроком в составе «Хорнетс» стал разыгрывающий Ламело Болл. Он набрал 36 очков, совершил девять подборов и восемь передач. Лёгкий форвард Гордон Хэйворд отметился 20 очками, пятью подборами и четырьмя передачами. Центровой Марк Уильямс добавил 18 очков и 16 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 118
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Хэйворд - 20, Уильямс - 18, Вашингтон - 15, Бриджес - 14, Миллер - 9, Смит - 6, Макгауэнс - 3, Смит, Маледон, Тор
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Притчард - 21, Порзингис - 17, Браун - 13, Холидэй - 11, Корнет - 4, Хозер - 3, Михайлюк - 3, Бриссетт - 1, Дэвисон, Уолш, Бэнтон, Стивенс, Кета
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