В «Руне» рассказали о матче с ЦСКА, в котором впервые в истории клуба продали все билеты

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич поделился впечатлениями после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором «Руна» уступила со счётом 74:80. Отмечается, что перед встречей были проданы все билеты. Это первый случай в истории клуба.

«Для меня лично это был безумный восторг. Как только началась игра, все болельщики сразу же включились, начали поддерживать нашу команду, а я сижу и первые секунды думаю: «Вот ради чего мы всё это делаем!» Эти эмоции нельзя передать никакими словами, как только вспоминаю эту атмосферу — мурашки по телу пробегают.

Для нас это был очень важный матч не только в спортивном смысле, но и в плане организации. Мы извлекли много уроков, и мы надеемся, что в будущем количество болельщиков на наших играх будет только увеличиваться. Комфорт для зрителей — это важный фактор.

Я не могу сказать, что сейчас у нас все получается великолепно. Но от игры к игре мы будем стараться прибавлять и исправлять свои ошибки. Мы постоянно общаемся с Единой лигой ВТБ, получаем от коллег ценные советы, которые и помогают нам проводить игры на очень высоком уровне.

Спасибо всем, кто приходит и поддерживает нас! Делитесь с нами своим мнением об играх, о том, чего вам не хватает и что хотелось бы ещё улучшить. Мы будем стараться радовать вас!» — приводит слова Юхневича корреспондент «Чемпионата» Артемий Берстенев.