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В «Руне» рассказали о матче с ЦСКА, в котором впервые в истории клуба продали все билеты

В «Руне» рассказали о матче с ЦСКА, в котором впервые в истории клуба продали все билеты
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Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич поделился впечатлениями после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором «Руна» уступила со счётом 74:80. Отмечается, что перед встречей были проданы все билеты. Это первый случай в истории клуба.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Для меня лично это был безумный восторг. Как только началась игра, все болельщики сразу же включились, начали поддерживать нашу команду, а я сижу и первые секунды думаю: «Вот ради чего мы всё это делаем!» Эти эмоции нельзя передать никакими словами, как только вспоминаю эту атмосферу — мурашки по телу пробегают.

Для нас это был очень важный матч не только в спортивном смысле, но и в плане организации. Мы извлекли много уроков, и мы надеемся, что в будущем количество болельщиков на наших играх будет только увеличиваться. Комфорт для зрителей — это важный фактор.

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В «Руне» показали видео, как клуб провёл матч с ЦСКА, где были проданы все билеты

Я не могу сказать, что сейчас у нас все получается великолепно. Но от игры к игре мы будем стараться прибавлять и исправлять свои ошибки. Мы постоянно общаемся с Единой лигой ВТБ, получаем от коллег ценные советы, которые и помогают нам проводить игры на очень высоком уровне.

Спасибо всем, кто приходит и поддерживает нас! Делитесь с нами своим мнением об играх, о том, чего вам не хватает и что хотелось бы ещё улучшить. Мы будем стараться радовать вас!» — приводит слова Юхневича корреспондент «Чемпионата» Артемий Берстенев.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
74 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Руна: Иванович - 20, Морган - 19, Савин - 13, Тайус - 8, Хилл - 7, Раданов - 5, Комиссаров - 2, Сопин, Митькин, Походяев, Попов, Жмако
ЦСКА: М'Бай - 24, Джекири - 12, Тримбл - 12, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 4, Михайловский - 3, Ухов, Антонов, Карданахишвили, Гафуров
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