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32 очка Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» первую победу за семь матчей

32 очка Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» первую победу за семь матчей
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Сегодня, 21 ноября, в городе Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 121:116.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 32 очка, пять подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 20 очками, тремя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дарио Шарич (18), Крис Пол (15) и Эндрю Уиггинс (12).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал центровой Альперен Шенгюн. Он сделал дабл-дабл (30 очков, 13 подборов и 5 передач). Нападающий Джабари Смит-младший отметился 17 очками, 10 подборами и 2 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Томпсон - 20, Шарич - 18, Пол - 15, Уиггинс - 12, Куминга - 7, Муди - 7, Луни - 7, Подзиемски - 3, Джозеф, Santos, Грин, Джексон-Дэвис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Смит II - 17, Грин - 16, Брукс - 16, Холидей - 13, Ванвлит - 10, Тэйт - 9, Грин - 5, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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