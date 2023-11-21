32 очка Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» первую победу за семь матчей

Сегодня, 21 ноября, в городе Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 32 очка, пять подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 20 очками, тремя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дарио Шарич (18), Крис Пол (15) и Эндрю Уиггинс (12).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал центровой Альперен Шенгюн. Он сделал дабл-дабл (30 очков, 13 подборов и 5 передач). Нападающий Джабари Смит-младший отметился 17 очками, 10 подборами и 2 передачами.