Емченко поделился впечатлениями после возвращения «Локо» на «Баскет-Холл» спустя месяц

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о возвращении краснодарской команды на домашнюю арену «Баскет-Холл».

«Я в определённый момент матча оглянулся на трибуны и понял, что они битком забиты. Было невероятно круто: отличная атмосфера, чувствовалась энергия — болельщики передавали её нам, ну а мы ее реализовывали на площадке.

Это помогло сделать рывок, оторваться в счете. Этот задел мы сохранили до конца матча и одержали победу. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших болельщиков на матч с «Руной». Уверен, что игра будет зрелищной!» — приводит слова Емченко официальный сайт клуба.