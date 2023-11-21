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Емченко поделился впечатлениями после возвращения «Локо» на «Баскет-Холл» спустя месяц

Емченко поделился впечатлениями после возвращения «Локо» на «Баскет-Холл» спустя месяц
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал о возвращении краснодарской команды на домашнюю арену «Баскет-Холл».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Я в определённый момент матча оглянулся на трибуны и понял, что они битком забиты. Было невероятно круто: отличная атмосфера, чувствовалась энергия — болельщики передавали её нам, ну а мы ее реализовывали на площадке.

Это помогло сделать рывок, оторваться в счете. Этот задел мы сохранили до конца матча и одержали победу. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших болельщиков на матч с «Руной». Уверен, что игра будет зрелищной!» — приводит слова Емченко официальный сайт клуба.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Не начался
Руна
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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