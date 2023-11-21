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Форвард МБА Барашков рассказал о настрое команды перед матчем с «Уралмашем» в ЕЛ ВТБ

Форвард МБА Барашков рассказал о настрое команды перед матчем с «Уралмашем» в ЕЛ ВТБ
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Лёгкий форвард московской МБА Максим Барашков прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Матч состоится сегодня, 21 ноября, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«У «Уралмаша» очень сбалансированная и в то же время непредсказуемая команда. Екатеринбуржцы на выезде обыграли «Зенит», но уступили «Астане».

Готовимся предельно серьёзно, уверен, лёгкой прогулки не получится. И нам, и уральцам нужна победа, никто не хочет уступать. После победы над «Нижним» мы сейчас на эмоциональном и физическом подъёме — отлично себя чувствуем как на паркете, так и за его пределами.

С каждым матчем мы прибавляем, стараясь добрать в тех аспектах, в которых нам немного не хватало на старте сезона», — приводит слова Барашков официальный сайт МБА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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