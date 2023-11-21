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Главный тренер сборной Франции рассказал, его разочаровало в старте Вембаньямы в НБА

Главный тренер сборной Франции рассказал, его разочаровало в старте Вембаньямы в НБА
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Главный тренер сборной Франции Венсан Колле дал комментарий по поводу первых игр центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Восемь поражений подряд. Дело не в нем одном, а в его команде. Нужно смотреть на это сквозь пальцы, это начало сезона. Кроме того, в среднем он набирает почти 20 очков и делает почти 10 подборов. С точки зрения статистики, это вполне приемлемо для первого года.

В дальнейшем, когда мы хорошо узнаем Виктора и поймем, какие ожидания связаны с ним, он должен продолжать расти. Что меня немного разочаровывает, так это его процент попадания. Для такого игрока, как он, этого недостаточно.

Здесь действуют разные факторы, в том числе и то, как ему помогают партнеры по команде. Они должны предоставлять ему больше возможностей для более легких бросков, что может повысить его процент попадания», — приводит слова Колле Basket News.

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