Кевин Дюрант ответил людям, которые пишут ему оскорбления после проигранных ставок

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант обратился к людям, которые пишут ему негативные сообщения после проигранных ставок.

«Когда вы выигрываете ставки благодаря моим действиям, то вы не пишите мне в личные сообщения и не отправляете процент с победы. А вот, когда ставки не заходят, моё имя упоминает каждый. Вы все ненастоящие», — написал Дюрант в социальных сетях.

Вчера, 20 ноября, Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 140:137 ОТ.

Дюрант в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 39 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав 10 подборов, восемь передач, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+4». На счету форварда также семь совершённых потерь.