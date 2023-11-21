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Кевин Дюрант ответил людям, которые пишут ему оскорбления после проигранных ставок

Кевин Дюрант ответил людям, которые пишут ему оскорбления после проигранных ставок
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант обратился к людям, которые пишут ему негативные сообщения после проигранных ставок.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Когда вы выигрываете ставки благодаря моим действиям, то вы не пишите мне в личные сообщения и не отправляете процент с победы. А вот, когда ставки не заходят, моё имя упоминает каждый. Вы все ненастоящие», — написал Дюрант в социальных сетях.

Вчера, 20 ноября, Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 140:137 ОТ.

Дюрант в общей сложности провёл на площадке 46 минут, набрав суммарно 39 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), сделав 10 подборов, восемь передач, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+4». На счету форварда также семь совершённых потерь.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
137 : 140
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 38, Хортон-Такер - 25, Кларксон - 22, Секстон - 18, Коллинс - 15, Джордж - 7, Олиник - 6, Фонтеккио - 3, Агбаджи - 3, Хендрикс, Сенсабо, Данн, Саманич, Юртсевен
Финикс Санз: Дюрант - 39, Букер - 26, Гордон - 20, Нуркич - 18, Аллен - 14, Литтл - 10, Бэйтс-Диоп - 6, Ойбанкс - 4, Окоги - 3, Мету, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
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