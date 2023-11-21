Аренас рассказал, кого «Лейкерс» должны отдать взамен на Зака Лавина

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должны обменять Остина Ривза на Зака Лавина из «Чикаго Буллз».

«Мне нравится Остин Ривз, но я бы обменял его на Зака Лавина. При этом я бы оставил в команде Д'Анджело Расселла. Я хочу оставить его, потому что не знаю, достаточно ли агрессивен Ривз, чтобы быть разыгрывающим в такой команде», — приводит слова Аренаса Sporskeeda.

Напомним, ранее этим летом Расселл заключил с клубом новый двухлетний контракт на сумму $ 37 млн.

Ранее Аренас критически высказался об НБА из-за непоследовательности в освещении наказаний. Аренас обратил внимание, что штрафы игроков называются в открытую, в то время как судьи в случае ошибок получают замечания кулуарно.