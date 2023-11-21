Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас рассказал, кого «Лейкерс» должны отдать взамен на Зака Лавина

Аренас рассказал, кого «Лейкерс» должны отдать взамен на Зака Лавина
Комментарии

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должны обменять Остина Ривза на Зака Лавина из «Чикаго Буллз».

«Мне нравится Остин Ривз, но я бы обменял его на Зака Лавина. При этом я бы оставил в команде Д'Анджело Расселла. Я хочу оставить его, потому что не знаю, достаточно ли агрессивен Ривз, чтобы быть разыгрывающим в такой команде», — приводит слова Аренаса Sporskeeda.

Напомним, ранее этим летом Расселл заключил с клубом новый двухлетний контракт на сумму $ 37 млн.

Ранее Аренас критически высказался об НБА из-за непоследовательности в освещении наказаний. Аренас обратил внимание, что штрафы игроков называются в открытую, в то время как судьи в случае ошибок получают замечания кулуарно.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android