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Харден: чем больше игр мы проводим, тем чувствуем себя комфортнее

Харден: чем больше игр мы проводим, тем чувствуем себя комфортнее
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Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, что звёздные игроки команды постепенно начинают привыкать к игре друг с другом, улучшая качество взаимодействия от матча к матчу.

«Чем больше игр мы проводим, тем чувствуем себя комфортнее. Я лучше понимаю ребят, понимаю, какие места они занимают на площадке и начинаю чувствовать, в каких ситуациях могу брать на себя игру. По мере того, как проходят игры, вы видите, что нам становится все комфортнее», – приводит слова Хардена ESPN

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 124:99.

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